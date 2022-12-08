بوتين يقر بنزاع

2022/12/08 | 07:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء بأن النزاع في أوكرانيا "طويل الأمد" ملمحا في الوقت نفسه الى انه لن يستخدم السلاح النووي.

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