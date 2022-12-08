2022/12/08 | 08:01 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفير روسيا في العراق: الولايات المتحدة تعيق التعاون العسكري التقني بين موسكو وبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/08 | 08:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير روسيا في العراق: الولايات المتحدة تعيق التعاون العسكري التقني بين موسكو وبغداد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير روسيا في العراق: الولايات المتحدة تعيق التعاون العسكري التقني بين موسكو وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).