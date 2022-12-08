بقوة 5.8 درجات.. زلزال يضرب جزيرة جاوا الأندونيسية

2022/12/08 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات، صباح الخميس، جزيرة جاوا، كبرى جزر أندونيسيا، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وذلك بعد أقلّ من شهر من زلزال ضرب نفس المنطقة وأسفر عن سقوط أكثر من 300 قتيل.

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