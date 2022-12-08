جملة قالها وزير الطاقة السعودي عن الصين وأن

2022/12/08 | 08:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات أدلى بها وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان والتي تطرق فيها للعلاقات بين المملكة والصين على هامش زيارة الرئيس شي جينبينغ للمملكة.

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