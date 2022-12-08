2022/12/08 | 09:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت صحيفة “عكاظ” السعودية يوم الأربعاء، بأنه سيتم إعفاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف من منصبه قبل انتهاء ولايته.وقالت الصحيفة إن “الإعفاء جاء بناء على طلب دولة الكويت، وهو ما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعفاء امين مجلس التعاون الخليجي من منصبه بطلب من الكويت المركز الخبري الوطني.

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