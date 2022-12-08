2022/12/08 | 09:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تتسابق فرق الإنقاذ الهندية الزمن، لانتشال طفل عمره 8 سنوات سقط في بئر ضيقة، بعمق 121 مترا في إحدى المناطق النائية، على غرار مأساة الطفل ريّان في المغرب.وقالت صحيفة “ديلي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مأساة ريان تتكرر في الهند ومحاولات الإنقاذ مستمرة منذ الثلاثاء المركز الخبري الوطني.

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