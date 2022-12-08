مصر.. وفاة طفلة داخل مدرسة واتهام مدرس بضربها حتى الموت

2022/12/08 | 09:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار وفاة طفلة لم تتجاوز 11 عاما من عمرها موجة من الغضب والاستياء لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إثر تقارير أشارت إلى أنها أصيبت بسكتة قلبية عقب تعرض للعقاب من قبل مدرسها.

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