زلزال بقوة 6.1 درجة في إندونيسيا

2022/12/08 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

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هز زلزال بقوة 6.1 درجة إقليم جاوة الغربية، اليوم الخميس، لكنه لم يسفر عن إطلاق تحذير من أمواج المد البحري العاتية (تسونامي).

وذكرتالوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياءأن مركز الزلزال كان على بعد 22 كيلومترا من مدينة سوكابومي، وعلى عمق 104 كيلومترات.

وقال شهود لـ"رويترز" إن السكان شعروا بهزات في العاصمة جاكرتا والمناطق المحيطة بها.

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