لليوم الثاني تواليا ..استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية

2022/12/08 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

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استقر سعر مثقال الذهب، اليوم الخميس، عند 365 الف في الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي اليوم سعر365,985 دينار

فيما كان سعر المثقال يوم أمس 365,310 دينار، بفارق صعود بسيط وصل الى 675 دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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