2022/12/08 | 09:50 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد احداث الناصرية.. وثيقة مسربة: اوامر بتجهيز قوات عسكرية تحسبا لأية تظاهرات | اخبار التاسعة 12/8) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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