تسجيل إنفلونزا الخنازير في 74 منطقة روسية

2022/12/08 | 10:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد المكتب الصحفي للهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك “روسبوتريبنادزور” بتسجيل “إنفلونزا الخنازير” في 74 منطقة روسية.وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الخميس: “في هيكل فيروسات الجهاز التنفسي غير المسببة للأنفلونزا لا تزال أكبر نسبة تعود إلى فيروسات الأنف (13,3%) وفيروسات أر-أس (12%) والفيروسات الرئوية (10,1%) والفيروسات الغدية (7,2%).وقد تم تسجيل […]

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