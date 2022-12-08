بعد مباشرته بمهامه.. قائد شرطة محافظة ذي قار الجديد يصدر عدة توجيهات

2022/12/08 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

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باشر قائد شرطة محافظة ذي قار الجديد العميد مكي شناع، اليوم الخميس، مهامه رسميا.

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