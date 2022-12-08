الموانئ: جهات سياسية تحاول باستمرار اجهاض ميناء الفاو

2022/12/08 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اتهم مدير الشركة فرحان الفرطوسي، الخميس، جهات سياسية بمحاولات مستمرة لإجهاض مشروع ميناء الفاو، ومنع العراق من تشغيله في الوقت المحدد.

وقــال الفرطوسي في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية ، "إننا على وشك تشغيل ميناء الفاو الكبير في الوقت المحدد"، مردفاً أن هناك جهات سياسية تحاول منعنا من الاستمرار في العمل، وحرمان العراق من هذا المشروع الحيوي".

وأضاف، أن"هذا المشروع يحتاج إلى دعم شعبي وسياسي"، داعياً وسائل الإعلام إلى "عدم التعاطي مع تلك الهجمات والشائعات المغرضة التي تستهدف مراحل الإنجاز في ميناء الفاو".

ولفت الفرطوسي الى أن "العراقيين الشرفاء يترقبون يوماً بعد يوم إنجاز ميناء الفاو الكبير، الذي سيغير الواجهة الاقتصادية للعراق".

وتعتزم الموانئ افتتاح ساحة الترحيب الكبرى في ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي، اليوم الخميس، بمساحة تصل إلى 5،1 مليون متر .

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