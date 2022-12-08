خلية الاعلام الحكومي: نسب انجاز متقدمة بمشروعات الموارد المائية في كربلاء

2022/12/08 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت خلية الاعلام الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، عن تسجيل نسب انجاز متقدمة في عدد من المشروعات التي تنفذها ملاكات وزارة الموارد المائية بمحافظة كربلاء المقدسة، ضمن سياستها في مواجهة ازمة شح المياه و التغيرات المناخية .

وذكر بيان للخلية أن "فريق خلية الاعلام الحكومي اثناء زيارته لمشروعي الاستصلاح المتكامل للمبازل الحقلية في منطقة الكمالية و تبطين جدول بني الحسن في قضاء الجدول الغربي، بين استمرار العمل بالمشروعين المذكورين ، اذ وصلت أعمال الإنجاز في الاخير الذي تنفذه مديرية صيانة مشاريع ري وبزل كربلاء بإشراف مديرية الموارد المائية لا كثر من ‎%‎90 بعد تبطين 2 كيلومترا من مسافة ثمانية كيلو متر".

و اوضح المهندس حمزة كاظم عراك مدير صيانة مشاريع ري وبزل كربلاء أن "مشروع تبطين جدول بني حسن من المشروعات المهمة التي تغذي قرابة 150 الف دونما على جانبي النهر خلال مروره بمحافظات ( كربلاء المقدسة و بابل والنجف الأشرف )" مضيفًا ان "الجدول يقع ضمن نطاق عمل مديريته بمسافة تصل الى (44) كيلو متر داخل حدود المحافظة بدءا من مصدره في سدة الهندية إلى حدود محافظة النجف الأشرف".

و اشار العراك الى ان "المشروع يــــؤمن كميات كبيرة من المياه لســــقـي البساتين والمزارع المحيطة به ، فضلًا عن توفير المياه الصالحة للشرب إلى الأهالي بعد خضوعها لعمليات المعالجة، و تقليل الضائعات المائية بما يضمن ايصالها الى الذنائب و منع التجاوزات".

من جانب اخر اضاف فريق الخلية ان "مشروع المبازل المتكامل شمل أعمال تعديل وتسوية الأراضي لمساحة بلغت (750 دونماً)، إلى جانب تنفيذ المبازل المجمّعة والمبازل الحقلية بطول (2500 متر) باستخدام الآليات التخصصية المتعدّدة التي تعمل وفقا لنظام الليزر الحديث."

و سيسهم المشروع الذي تصل مدة العمل فيه (120) يوما باستصلاح الأراضي بالشكل الأمثل وتقليل الملوحة وترشيد استهلاك الماء ما يساعد في تحقق الزيادة بالمساحات المستصلحة بنسبة من ‎%‎ 15 الى ‎%‎20 وزيادة الغلّة الزراعية.

يذكر ان المشروع يتمثل باستبدال المبازل المفتوحة باخرى مغلقة باستخدام الانابيب البلاستيكية ومد شبكات المبازل الحقلية المفلترة والمستخدمة لاول مرة في العراق، ليتم بعدها سحب المياه الموجودة تحت سطح الارض و تحويلها الى المجمعات ( المنهولات) و تغريغها بالمبازل الرئيسة.

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