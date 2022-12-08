البنك المركزي العراقي ينفي قيام الفيدرالي بمعاقبة المصارف العراقية

2022/12/08 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

نفى البنك المركزي العراقي وجود توجهات لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لمعاقبة بعض المصارف العراقية.

وأكد مصدر مخول في البنك المركزي العراقي لوكالة الانباء العراقية ، اليوم ،الخميس أنه "لا صحة لهذه الأخبار التي تهدد سمعة القطاع المصرفي وقطاع الأعمال في العراق".وأهاب البنك المركزي العراقي بمن ينقل الأخبار لتوخي الحذر بنقل المعلومات غير الدقيقة، مؤكدا بأن جميع المصارف العراقية ممتثلة للقوانين والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي، لاسيما المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

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