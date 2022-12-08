العراق.. عزل قائد شرطة ذي قار وتشكيل لجنة تحقيق عقب مقتل وإصابة محتجين

2022/12/08 | 10:25 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعزل قائد شرطة محافظة ذي قار، وذلك على خلفية مقتل وإصابة محتجين خلال تفريق القوى الأمنية لمظاهرة في مركز المحافظة جنوبي البلاد.

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