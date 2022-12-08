نزوات المانشافت !

2022/12/08 | 10:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: رعد العراقي

تتواصل مباريات مونديال قطر 2022 بحضور

جماهيري كبير من مختلف دول العالم اتسعت

بهم أرض الدوحة بالمحبّة والحفاوة،

وأبهرتهم باحترافيّة التنظيم، وسلاسة

التنقّل ليعيشوا في أجواء كرنفاليّة

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