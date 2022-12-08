العتبة الحسينية: كل خبراتتا وقاعاتنا وبرامجنا ومختبراتنا الجامعية في خدمة اساتذة وطلبة العراق

2022/12/08 | 10:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي في

العتبة الحسينية المقدسة ان كل خبرات

وقاعات وبرامج ومختبرات هيئة الصحة

والتعليم الطبي نضعها في خدمة جميع

الجامعات واساتذتنا وطلبتنا الاعزاء

لان مشاريع العتبة المقد

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