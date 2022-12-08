الحاكم النزيه في مقدمة ابن خلدون

2022/12/08 | 10:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبدالمنعم الأعسم

حينما ينعم الحاكم في أي دولة بالترف

والنعمة، تلك الأمور تستقطب إليه ثلة من

المرتزقين والوصوليين الذين يحجبونه عن

الشعب، ويحجبون الشعب عنه..



هذا الكلام

ليس من كاتب السطور..



بل ه

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