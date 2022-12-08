اسعار الذهب تنخفض بعد تعافي الدولار وتوقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة 50 نقطة اساس

2022/12/08 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تعافي الدولار قليلا، بينما ينتظر المشاركون في السوق مزيدا من التوجيه من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل بشأن رفع معدلات الفائدة.ويتوقع معظم المستثمرين أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر … Readmore

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