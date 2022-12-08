فيديو.. مئات الخريجين والمحاضرين يتظاهرون قرب وزارة المالية للمطالبة بالتعيين

2022/12/08 | 10:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

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مئات الخريجين والمحاضرين يتظاهرون قرب وزارة المالية للمطالبة بالتعيين المركز الخبري الوطني.

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