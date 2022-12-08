2022/12/08 | 11:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعدمت إيران متظاهرا شارك في المظاهرات التي اجتاحت البلاد منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد إدانته بإصابة عضو من قوات "الباسيج"، وفقا لما أوردته وكالة "ميزان أون لاين" التابعة للقضاء الإيراني ووكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية، الخميس.

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