اسعار الدولار تواصل ارتفاعها في بغداد

2022/12/08 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، ارتفاعا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتية الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 150400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي".

وأضاف أن "اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 150000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي".

فيما كانت الأسعار صباح أمس الأربعاء 150200 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

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