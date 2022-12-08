منخفض جوي يدخل العراق.. وتوقعات بسقوط الامطار خلال الساعات المقبلة

2022/12/08 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي أحمد التميمي، اليوم الخميس، عن دخول العراق بمنخفض جوي جديد من يوم غد الجمعة، مع وجود فرصة لتساقط الامطار خلال الساعات المقبلة.

وأوضح التميمي، لـ (بغداد اليوم)، أن "هناك انخفاض بدرجات الحرارة ايام الجمعة والسبت والاحد ونشاط ملحوظ في الرياح الشمالية الغربية خاصة في مدن الفرات الاوسط والجنوب".

وأضاف انه "تظهر بعض السحب على ارتفاعات مختلفة وفرص زخات مطر متفرقة غرب البلاد خلال الساعات المقبلة".

وأشار الى أنه "لا توجد حالات جوية ممطرة حتى منتصف الاسبوع المقبل".

ويوم امس، أعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث ضباب وتساقط للأمطار خلال اليومين المقبلين.

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