بينهم أجانب الجنسية.. الاستخبارات تطيح بـ 23 متهماً في 4 محافظات

2022/12/08 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات وأمن بغداد التابعة لوزارة الدفاع ، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 23 متهماً من بينهم أجانب الجنسية في 4 محافظات.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وردت معلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، مفادها وجود وكر داخل أحد الفنادق بمنطقة الكرادة يمارسون فيه العاب القمار والاتجار بالبشر وتعاطي المخدرات، ومن خلال التنسيق مع قوة أمنية مشتركة تمكنت مفارز المديرية من مداهمة الوكر وإلقاء القبض على 14 متهماً من جنسيات أجنبية مختلفة، مخالفين لشروط الإقامة".

واضافت أنه "جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم الى الجهات المعنية أصوليًا".

وأشارت الى أنه "من جهة اخرى نفذت مفارز المديرية العامة واجبات منفصلة نوعية استندت الى معلومات استخبارية أسفرت عن إلقاء القبض على 9 مطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات ومواد قانونية اخرى مختلفة"، مبينةً أنه "، جاء القبض في محافظات وبابل وميسان والديوانية بالتنسيق مع مفارز أمنية مشتركة".

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