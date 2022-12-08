بحوزته 4 كيلو كرستال.. الإطاحة بأكبر تاجر مخدرات في ميسان

2022/12/08 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية – أمنتمكنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الخميس، من الاطاحة بأكبر تاجر مخدرات في المحافظة، فيما ضبطت بحوزته 4 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة.

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