2022/12/08 | 11:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون

الطاقة عزيز خلف الطرموز ، الخميس ،

موافقة وزارة الكهرباء انشاء مخطتين

للطاقة الشمسية في مدينة الرمادي .

وقال الطرموز في تصريح صحفي إن "وزارة

الكهرباء وافقت على انشاء م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء توافق على انشاء محطتين للطاقة الشمسية في الرمادي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء توافق على انشاء محطتين للطاقة الشمسية في الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).