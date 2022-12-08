السوداني يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين العراق وبرامج صندوق النقد الدولي التنموية

2022/12/08 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أهمية تعزيز التعاون بين العراق وبرامج صندوق النقد الدولي التنموية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إستقبل وفد صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في العراق غازي شبيكات".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة دعم صندوق النقد لمنهج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة"، مشيراً إلى "التعاون في مجال إصلاح النظام المصرفي العراقي وتطويره، وإسناد جهود العراق في مكافحة الفساد".

وأكد السوداني خلال اللقاء، "أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك بين العراق وبرامج الصندوق التنموية، ودعمها مسار تمكين الاقتصاد العراقي".

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