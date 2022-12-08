أمانة بغداد: العاصمة مقبلة على خطة تطويرية

2022/12/08 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت امانة بغداد، الخميس، عن قرب تنفيذ خطة تطويرية تشرف عليها أمانة العاصمة لتأهيل قطاعات المياه والصرف الصحي والإكساء والطرق، فضلا عن تشييد عدد من المجسرات.

وقال أمين بغداد عمار موسى كاظم في حوار إن "الخطة تشمل قطاعات المياه والصرف الصحي والإكساء والطرق والجسور"، مشيراً إلى أن "الأمانة بصدد تطوير مداخل مدينة بغداد ضمن حدودها ، وستتم إحالة مشاريعها للتنفيذ خلال وقت قريب.



وأضـاف كاظم أن الخطة ستتضمن إكساء جميع الشوارع، فضلا عن إكساء الشوارع التي لم تشمل سابقاً بالحملات، المكتملة البنى التحتية بشبكات الماء والصرف الصحي بالكامل".

وأضاف كاظم، أن "الأمانة مقبلة على إنشاء 6 مجسرات في العاصمة وذلك ضمن خطة فك الاختناقات المرورية التي ستشمل أيضاً توسعة بعض الشوارع"، مشيرا إلى أن "هناك عملا لتطوير الساحات المهمة في المدينة، وستشهد الأيام القليلة المقبلة افتتاح عدد منها بعد إكمال تطويرها وتأهيل النصب الموجودة فيها".

ولفت امين بغداد الى ان "هناك خططاً جديدة لتكثيف الجهود بشأن رفع النفايات والنظافة في مناطق عديدة كشرق القناة التي تعاني من إهمال طوال الفترات السابقة".

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