2022/12/08 | 12:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال الخبير القانوني علي التميمي، 12/08/2022 أن مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر،...

ظهرت المقالة الديمقراطية العراقية تواجه تحدي التوازن بين قانون جرائم المعلوماتية وحقوق الانسان أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطية العراقية تواجه تحدي التوازن بين قانون جرائم المعلوماتية وحقوق الانسان) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطية العراقية تواجه تحدي التوازن بين قانون جرائم المعلوماتية وحقوق الانسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).