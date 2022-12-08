أحداث كانون أول: مجلس النواب يبدأ عطلته التشريعية لمدة 30 يوماً

2022/12/08 | 12:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 ديسمبر، 2022 بغداد/ المسلة: الخميس 8 كانون الاول 2022 مجلس النواب يبدأ عطلته التشريعية...

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