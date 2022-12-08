النفط يصعد من أدنى مستوياته خلال العام.. أزمة تكدس السفن تنعش الآمال

2022/12/08 | 12:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بعد أن شهدت أسعار النفط انخفاضات في جلسات متتالية دفعتها قرب أدنى مستوياتها خلال العام الجاري، يبدو أن النفط الخام قد تلقى دفعة قوية، اليوم الخميس، إذ ارتفع الإنتاج ومخزونات البنزين في الولايات المتحدة في الوقت الذي تتكدس فيه ناقلات النفط في المضائق التركية بعد تطبيق سقف أسعار النفط الروسي.

ارتفعت أسعار الخام الأمريكي خلال تعاملات اليوم في حدود 1.3%، وصولا إلى مستويات قرب 73 دولار للبرميل.

وفي المقابل وصل خام برنت القياسي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم إلى 78 دولار بمكاسب في حدود 1.9%.

كان برنت قد هبط يوم الأربعاء عند التسوية إلى أقل من أدنى مستوى إغلاق مسجل هذا العام، والذي لامسه في اليوم الأول من عام 2022، في حين تراجع الخام الأمريكي إلى مستوى منخفض جديد هو الأقل خلال عام.

بيانات المخزون

كشفت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة، أمس الأربعاء، إيجابية بيانات مخزونات النفط الأمريكية بشكل واضح هذا الأسبوع وجاءت أكبر من توقعات الأسواق، حيث سجل مؤشر مخزونات النفط الأمريكية انخفاضا بنحو 5.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي، فيما أشارت توقعات الأسواق إلى انخفاض المخزونات بحوالي 3.5 مليون برميل، وذلك بعدما كان قد سجل تراجعا بنحو 12.6 مليون برميل بالأسبوع الأسبق.

تكدس السفن

في غضون ذلك، قال مسؤول بوزارة الخزانة البريطانية إن مسؤولين من دول غربية يجرون محادثات مع نظرائهم الأتراك للتوصل إلى حل لطوابير انتظار ناقلات النفط قبالة تركيا.

جاء ذلك بعد أن فرضت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي قيودا جديدة تستهدف صادرات النفط الروسية في الخامس من ديسمبر كانون الأول.

ولا تزال 20 ناقلة نفط على الأقل تواجه مزيدا من التأخير في العبور من موانئ روسيا على البحر الأسود إلى البحر المتوسط مع تسابق الشركات المشغلة للامتثال لقواعد تأمين جديدة أقرتها تركيا هذا الشهر.

صادرات النفط الأمريكية

ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع هبوط حاد للصادرات الأمريكية من الخام.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغ متوسط إنتاج النفط الخام 12.200 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر، مقابل 12.100 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق له.

وسجلت الصادرات الأمريكية من النفط تراجعًا بنحو 1.518 مليون برميل لتصل إلى 3.430 مليون برميل يومياً، كما هبطت الواردات بمقدار 24 ألف برميل عند 6.012 مليون برميل يومياً.

ومع هبوط الصادرات بوتيرة تتجاوز الواردات، ارتفع صافي واردات النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.494 مليون برميل ليسجل 2.582 مليون برميل يومياً.

وكانت بيانات الوكالة الحكومية الأمريكية قد أظهرت تراجع مخزونات النفط الخام بمقدار 5.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما صعد مخزون البنزين 5.3 مليون برميل.

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