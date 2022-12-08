وزير التجارة: مفردات البطاقة التموينية مؤمنة في موازنة 2023

2022/12/08 | 12:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد وزير التجارة أثير الغريري، اليوم الخميس، أن مخصصات البطاقة التموينية في موازنة العام المقبل 2023، تغطي مفرداتها على مدار عام، وفيما حدد حجم الخزين المتوفر لمادة الحنطة، أعلن البدء بالتعاقد لشراء كميات منها للسنة المقبلة.

وقال الغريري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مخصصات البطاقة التموينية تحدد على أساس المتغيرات والتخصيصات المالية"، مؤكداً أن "مخصصات البطاقة التموينية في موازنة 2023 ستغطي مادة الحنطة وباقي المواد التموينية على مدار سنة".

وأضاف، أن "خزين مفردات السلة الغذائية يكفي لأكثر من شهرين، والوزارة باشرت بتوزيع الوجبة الحادية عشرة منها"، مشيراً إلى أن "الخزين الستراتيجي لمادة الحنطة مؤمن للسنة الحالية، وتم البدء بالتعاقد للسنة المقبلة".

ولفت إلى أن "الخزين المتوفر لمادة الحنطة تبلغ كميته نحو 750 ألف طن، تم التعاقد عليها خلال 20 يوماً من مناشئ عالمية"، مؤكداً أن "التعاقدات مستمرة".

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