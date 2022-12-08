2022/12/08 | 12:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7qZ1PIk9-7E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموسيقى والطرب العراقي.. الإبداع والدراسة | يا هلا بالضيف المطرب وعازف العود : علي السعيد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الموسيقى والطرب العراقي.. الإبداع والدراسة | يا هلا بالضيف المطرب وعازف العود : علي السعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).