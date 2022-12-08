القبض على 15 مطلوباً بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات في أربع محافظات

2022/12/08 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، القبض على15 مطلوباً بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات في 4 محافظات.

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