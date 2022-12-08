بعثة الاتحاد الاوروبي: نسعى لتطوير العمل الأمني مع الجانب العراقي

2022/12/08 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تؤكّد بعثة الإتّحاد الاوروبي أنّ ثمّة تعاونا كبيرا مع الجانب العراقي في ما يتعلّق بتقديم المشورة في مجال الأمن الداخلي، ويأتي هذا وسط تأكيدات حكوميّة على ضرورة الإهتمام بالمناطق التي حرّرت من سيطرة الإرهاب.

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