من البصرة.. رئيس الاتحاد الكويتي يؤكد مساندة العراق لاستضافة خليجي 25

2022/12/08 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لكُرةِ القدم عبدالله الشاهين، اليوم الخميس، مساندة العراق لاستضافة بطولة خليجي 25.

وقال شاهين وفقا لبيان صادر عن الاتحاد العراقي وتلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبد الله شاهين اشار الى انه، نحنُ على بُعدِ أيامٍ من البُطولةِ المنقوشةِ في قلوبنا قبلَ عقولنا، وفي بيوتنا قبلَ مجالسنا..



بُطولةُ الخليجِ التي أرضعتنا حليبَ التطورِ والتقدُّمِ في كلِ جوانبها..



سنمشي لها جميعاً خلال أيامٍ مُتضامنين مُتعاضدين".

وأضاف شاهين بحسب البيان أنه "سنسيرُ إلى خليجي 25 في البصرة التي تنادينا الأشقاء..



الأعزاء..



لكم الدارُ..



لا لأهلِ الدار..



نحن ذاهبون جميعاً ونحملُ رايةَ "البصرة مثل الشمسِ الساطعةِ لا تقلقها أيةُ سحابة".

وتابع القول: "نعم ..



برأينا من غيرِ المقبولِ المساس بمعشوقتنا بُطولةِ الخليج ، ذاهبون للمُساهمةِ بإنجاحِ هذا المحفلِ الأُسري، ليقيننا أن اليدَ الواحدة لن تصفقَ، أما الأزرقُ فإن الشوقَ والحنين يجذبانه بقوةٍ للمُشاركةِ من أجل دعمِ أرضيته الكُرويّةِ المُفضلة..



ومؤازرة الأشقاءِ لإنجاحِ معشوقته.



أما ما تبقى فهو من شأنِ الجهازِ الفنيّ وشبابِ الفريق..



إنهم شبابٌ حقاً ، وثقتنا بهم كبيرةٌ ، واللهُ يوفقهم".

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