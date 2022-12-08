الإعلام الامني: التطوع الجديد لحرس الحدود يشمل أبناء محافظات كردستان فقط (فيديو)

2022/12/08 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، اليوم الخميس، فتح باب التطوع ضمن قوات حرس الحدود لابناء محافظات كردستان حصرا .

وذكر معن في مقطع فيديوي تابعته (بغداد اليوم) ان "التقديم يكون من خلال مديرية إدارة التطوع للنضمام ضمن صفوف قيادة قوات قوات حرس الحدود المنطقة الأولى أي ضمن إقليم كردستان ".

واوضح ان "فتح التطوع جاء ضمن عملية تدعيم قوات حرس الحدود في محافظات اقليم كردستان ".

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