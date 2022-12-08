2022/12/08 | 13:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 16 ساعة

كورونا الوباء الذي فتك بالبشرية يحمل علاجاً لأحد أخطر الأمراض

منذ يومين

أهم العوامل المؤثرة علي سوق تداول العملات الرقمية؟

منذ يومين

مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة السوداني

منذ 3 أيام

هل هي “لعنة تويتر”؟..



الخسائر تلاحق إيلون ماسك

منذ 3 أيام

عطل عام يصب “فيس بوك” بأغلب دول العالم

منذ 3 أيام

جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الثلاثاء

منذ 4 أيام

ميزة جديدة من واتساب..



المراسلة من أرقام غير مخزنة

منذ 4 أيام

الحلبوسي والسوداني يعقدان اجتماعاً مشتركاً لبحث دعم مفوضية الانتخابات

منذ 4 أيام

لقاء وزاري يبحث الإجراءات الصحية المطبقة بمخيمات النازحين في كردستان

منذ 4 أيام

رئيس الجمهورية يؤكد حاجة البلد إلى جهود وخبرات جميع العراقيين

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة التاسعة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة التاسعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).