النزاهة تضبط (4) متهمين بالتجاوز على عقارات الدولة في نينوى

2022/12/08 | 13:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ ملاكاتها في مُديريَّة تحقيق نينوى عمليَّات ضبطٍ لـ (4) مُتَّهمين؛ لتجاوزهم على عقاراتٍ عائدةٍ ملكيَّتها للدولة في مُحافظة نينوى.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى ضبط اثنين من المُحاسبين في جمعيَّة إسكان مُنتسبي تربية تلكيف؛ لقيامهما باستيفاء مبالغ ماليَّةٍ عن بيع أراضٍ مملوكةٍ للدولة، مُبيِّنةً أنَّ المُتَّهمين المضبوطين مارسا عملهـما على أرضٍ زراعيَّةٍ تعود ملكيَّتـها لوزارة الماليَّة؛ بالرغم من وجود قرارٍ قضائيٍّ بمنع الجمعيَّة من استئناف عملها، مُشيرةً إلى ضبط أوليَّات عقود بيعٍ وشراءٍ، والتحرُّز على (3) قاصاتٍ في مقرِّ الجمعيَّة.

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، أكَّدت الدائرة أنَّ الفريق قام بضبط مُتَّهمين اثنين؛ لتجاوزهما على “إفرازات أرضٍ” تعود إلى مُديريَّة بلديَّة الموصل تبلغ مساحتها (5) دوانم، لافتةً إلى أنَّ قرار قاضي التحقيق المُختصِّ يقضي بضبط الآليات المُستخدمة بالتجاوز وإيداعها لدى أحد مراكز الشرطة في المدينة، وتوقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

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