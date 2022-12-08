2022/12/08 | 13:30 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية : اموال الاتفاقية مع الصين بلغت 3 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اليوم الخميس، حجم الموارد المالية
المودعة في حساب مشاريع الاتفاقية
العراقية – الصينية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في تصريح
للوكالة الرسمية إن “الموارد المالية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية : اموال الاتفاقية مع الصين بلغت 3 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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