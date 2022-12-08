2022/12/08 | 13:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب،

اليوم الخميس، حجم الموارد المالية

المودعة في حساب مشاريع الاتفاقية

العراقية – الصينية.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في تصريح

للوكالة الرسمية إن “الموارد المالية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية : اموال الاتفاقية مع الصين بلغت 3 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية : اموال الاتفاقية مع الصين بلغت 3 مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).