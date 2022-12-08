مدرب المنتخب العراقي يعتمد 23 لاعباً لخليجي 25

2022/12/08 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، اليوم الخميس، انه سيعتمد 23 لاعباً لخليجي 25 وذلك من خلال معسكرِ البصرة الذي سينطلقُ في نهايةِ كانون الأول الجاري .

واوضح كاساس في بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم تلقته (بغداد اليوم) انه "كان يرغبُ بتواجد عددٍ من اللاعبين المحترفين في البلدان الأوروبيّةِ والخليج العربيّ من أجل التواجدِ في بطولةِ كأس الخليج، لكن عدم اعتماد البطولةِ ضمن أجندةِ الفيفا، إضافةً إلى عدم امتلاكِ بعض اللاعبين المستمسكات والوثائق العراقيّة، جعلنا متهيئين للاستعانةِ باللاعبين المتاحين، لكن هذا لا يمنعُ من اكتسابنا لفائدةِ مُشاهدةِ جميع اللاعبين عن قرب، فضلاً عن متابعتنا المستمرةِ للمُحترفين".

وأكد إنه "اختارَ قائمةً أوليةً قابلةً للتغيير، وإنه سيختارُ في نهايةِ الأمر 23 لاعباً فقط لمعسكرِ البصرة الذي سينطلقُ في نهايةِ كانون الأول الجاري".

وبحسب البيان "ضمت القائمة الاولية 35 لاعباً هم كلٌ من : جلال حسن ، فهد طالب ، أحمد باسل ، حسن أحمد ، علي عبادي ، زيد تحسين ، مصطفى ناظم ، علي فائز ، مناف يونس ، حسن رائد ، حمزة عدنان ، أحمد يحيى ، ضرغام إسماعيل، الأي فاضل ، حسين عمار، أحمد عبد الحسين ، سعد عبد الأمير ، أمير العماري ، علي مهدي ، جيلوان حمد ، إبراهيم بايش، شيركو كريم ، حسين علي ، حسين جبار ، ريوان أمين ، لؤي العاني ، مؤمل عبد الرضا ، شهاب رزاق ، محمد علي عبود ، أحمد ياسين ، بسام شاكر ، حسن عبد الكريم ، عمار محسن ، أحمد سرتيب ، علاء عباس".

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