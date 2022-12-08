ذهب لشراء جهاز الكتروني.. الاطاحة بقاتل الطالب الاول بالدراسة الكردية في كركوك

2022/12/08 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلنت شرطة كركوك، اليوم الخميس، القاء القبض على قاتل الطالب أحمد آزاد الحاصل على المركز الأول بالدراسة الإعدادية في المحافظة.

وقال إعلام شرطة كركوك، إنه "تم القاء القبض على قاتل الطالب الحاصل على المركز الأول بالدراسة الإعدادية على مستوى كركوك".



وفق البيان المقتضب الذي تلقته (بغداد اليوم).

وفي وقت سابق، عثرت القوات الأمنية على جثة أحمد آزاد، الأول في الدراسة الكردية بالصف السادس الاعدادي الفرع الأدبي، وكان قد خرج من البيت حاملا مبلغا لشراء جهاز إلكتروني.

وقال والد الضحية في لقاء تلفزيوني، إنهم "عثروا على المبلغ المالي الذي كان بحوزته وهو 500 دولار إضافة الى هاتفه النقال حيث لم تتم سرقتها منه".

وأشار الى ان "نجله كان قد حصل على هدية عبارة عن 2600 دولار من قبل رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني كمكافأة له على تفوقه الدراسي قبل شهرين من الآن.

وأضاف ان الأسرة ما تزال تحتفظ بالهدية التي حصل عليها نجلهم".

وحقق أحمد آزاد معدل 97.57 في الامتحانات الوزارية النهائية للعام الدارسي 2021-2022 وتم قبوله في كلية القانون بإقليم كوردستان.

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