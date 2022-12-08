2022/12/08 | 13:41 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حريق كبير قرب ضريح الإمام العباس في كربلاء (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/08 | 13:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق كبير قرب ضريح الإمام العباس في كربلاء (صور)) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق كبير قرب ضريح الإمام العباس في كربلاء (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).