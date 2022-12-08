حريق كبير بأحد المخازن الغذائية في كربلاء

2022/12/08 | 13:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مراسلنا، اليوم الخميس، باندلاع حريق كبير في أحد المخازن الغذائية بمحافظة كربلاء.

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