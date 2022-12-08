نزاع عشائري يتسبب بمقتل وإصابة شخصين في ميسان

2022/12/08 | 13:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة أخر نتيجة تجدد نزاع عشائري على قطعة ارض زراعية في محافظة ميسان.

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