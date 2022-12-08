محافظ بغداد: السوداني أصدر توجيهات تخص مشاريع المياه والطرق والمستشفيات

2022/12/08 | 13:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الخميس، عن توجيهات جديدة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تخص مشاريع العاصمة، فيما أشار إلى أن فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي منتشر في أكثر من 14 منطقة في بغداد.

وقال العطا، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فريق الجهد الخدمي والهندسي كان يركز في البداية على منطقتين إحداهما في الرصافة، أما الآن فقد أصبح منتشراً في أكثر من 14 منطقة ببغداد منها شمال العاصمة والكاظمية والبساتين والشعلة وحي الكوفة وبوب الشام، إضافة إلى النهروان وسبع البور"، مبيناً أن "الفريق الخدمي حقق إنجازات واضحة وفق الجهود المتاحة بالرغم من عدم امتلاكه إمكانية مالية عالية لتقديم الخدمات".

وأضاف، أن "هناك عملاً من قبل الجهد الخدمي في منطقة حي البدر والطريق الحولي"، مؤكداً أن "العمل جارٍ على مشروع المجاري الكبير في مناطق النهروان وسبع البور وناحية الوحدة وأبو غريب".

ولفت إلى أن "هناك مشاريع لشبكة من المجاري مدرجة ضمن خطط محافظة بغداد، وبانتظار إكمال الأوليات الخاصة بها لحين الإعلان عن التعاقد مع الشركات"، مشيراً إلى أن "هناك مناطق أساسية ورسمية سواء تابعة لأمانة بغداد أو محافظة بغداد ومسؤولية الجهات المعنية ضمن حدود البلدية".

وبشأن تقديم الخدمات للمناطق الزراعية، ذكر العطا، أن "قانون أمانة بغداد لا يسمح بتقديم الخدمة للمناطق الزراعية"، منوهاً بأن "محافظة بغداد تمتلك مشاريع لم تحسب على البلديات وفيها مناطق ومجمعات سكنية، إلا أن أمانة بغداد لا تستطيع تقديم الخدمات إليها".

وأوضح، أن "المحافظة لا يمكن لها تقديم الخدمات إلا بالتنسيق مع الأمانة كونها داخل حدودها، والمناطق الزراعية أصبحت مناطق سكانية غير نظامية أكثرها تجاوزاً على أراضي الدولة"، مؤكداً أن "اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كان مع الدوائر والشعب لمناقشة التفاصيل، وتضمن أيضاً الحديث عن شبكات المجاري والطرق وتم إصدار توجيهات مباشرة بشأنها".

وتابع، أن "السوداني، وجه بصورة سريعة لإكمال مشاريع مجاري بغداد في النهروان وحي الوحدة وسبع البور، إضافة إلى مشاريع المستشفيات المتأخرة منها مثل مستشفى الشعب والحرية والتي فيها مشاكل مالية وتخطيطية"، مبيناً أن "اجتماعات عقدت مع وزارتي الصحة والتخطيط بهذا الشأن، فضلاً عن توجيه كتب رسمية لوزارة المالية من أجل حل المشاكل".

وأشار إلى أن "العمل جارٍ على نصب الماء والمجاري ضمن حدود المحافظة وخارج نطاق أمانة بغداد، وهناك العديد من المجمعات السكنية بحاجة إلى مد أنابيب"، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء أكد وضع الحلول لها".

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