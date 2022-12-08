بالارقام.. حسابات الدولة لغاية تشرين الأول 2022

كشف الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد جامعة البصرة نبيل المرسومي، الحسابات المالية خلال 2022 لغاية شهر تشرين الأول.
وذكر المرسومي في تدوينة ، أن “الحسابات المالية لغاية شهر تشرين الأول 2022، جاءت على النحو التالي”:
النفقات العامة = 86.690 ترليون دينار
النفقات التشغيلية = 79.738 ترليون دينار
النفقات الاستثمارية = 6.951 ترليون دينار
نسبة النفقات التشغيلية الى النفقات العامة = 92%
نسبة النفقات الاستثمارية الى النفقات العامة = 8%
رواتب الموظفين = 36.322 ترليون دينار
الرعاية الاجتماعية = 20.628 ترليون دينار
الإيرادات العامة = 136.262 ترليون دينار
الإيرادات النفطية = 129.945 ترليون دينار
الإيرادات غير النفطية = 6.316 ترليون دينار
نسبة الإيرادات النفطية الى الإيرادات العامة = 95%
نسبة الإيرادات غير النفطية الى الإيرادات العامة = 5%
سلف الموازنة الاجمالية = 13.151 ترليون دينار
النفقات العامة الفعلية مع السلف = 99.841
الفائض المالي المتحقق = 136.262 – 99.841 = 36.421 ترليون دينار
وبين، ان “هذا يعني أن معدل الانفاق الشهري يبلغ 10 ترليونات دينار شهريا وستصل النفقات العامة الى نحو 120 ترليون دينار في نهاية عام 2022”.
وأشار إلى أن “الحسابات المالية لا تتضمن نفقات شركات التراخيص النفطية التي تصل الى 15 ترليون دينار وعند أخذ هذه النفقات بنظر الاعتبار فإن النفقات العامة تصل الى نحو 135 ترليون دينار في نهاية هذا العام، ومن ثم فأن موازنة العام القادم لن تنخفض عن هذا الرقم، وعلى ذلك سيكون سعر تعادل الموازنة 73 دولار للبرميل بصادرات قدرها 3.3 مليون برميل يوميا مضافا اليها الايرادات غير النفطية”.
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