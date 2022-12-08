سوق واقف.. من مركز تجارة اللؤلؤ إلى ملتقى جماهير المونديال

2022/12/08 | 13:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح سوق واقف الكائن بقلب العاصمة الدوحة ملتقى لجماهير منتخبات كأس العالم لكرة القدم بعد فرض نفسه كأهم مناطق الجذب في قطر.

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