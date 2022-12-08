وزير التربية: سنباشر من الآن بتنفيذ خطة طباعة الكتب استعداداً للعام القادم

2022/12/08 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، بالمباشرة بتنفيذ خطة طباعة الكتب استعداداً للعام الدراسي القادم.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة التربية، أن "الوزير قام بجولة تفقد خلالها مخازن الكتاب المدرسي الرئيسة في منطقة النهضة ببغداد، وسير عملية التوزيع في مخازن التربية كافة في بغداد والمحافظات الأخرى"، وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).وأضاف، أن "الجبوري أطلع خلال جولته التي رافقه فيها، الوكيل الإداري فلاح القيسي، على نسب استلام وتسلّم الكتب المدرسية".

وأكد، أن "الوزارة ستباشر من الآن بتنفيذ خطة طباعة الكتب استعداداً للعام الدراسي القادم، وتضمين تلك التخصيصات المالية في الموازنة العامة للدولة، بغية تجنب الإشكالات التي تواجه عمل الوزارة".

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